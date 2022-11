Nhóm trộm chó hung hãn xịt hơi cay, cầm gậy đâm dân quân tự vệ

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nhóm người chạy xe máy truy đuổi một số đối tượng trộm chó và bị nhóm này quay lại tấn công khiến người dân bức xúc.

Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM.

Theo một số nhân chứng, khoảng 1h ngày 1/11, nhóm dân quân tự vệ (DQTV) gồm 3 người đi hai xe máy đuổi theo 4 người trộm chó (đi trên hai xe máy) ở đường Nguyễn Thị Lắng, hướng từ đường số 87 về đường Cây Da.