Nhóm tội phạm nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ chiếm tài khoản ngân hàng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Hải (SN 2001), Dương Viết Hưng (SN 2003) và Nguyễn Thanh Phúc (SN 1998, đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Năm 2020, cả ba bị can này đều bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Cáo buộc cho rằng, do cần tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy và chơi game trên mạng Internet, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6/2020, Hải và Hưng đã nhờ một người có tên Dương Tuấn Khang hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình.



Nhóm bị cáo sử dụng ứng dụng này tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này, với mục đích chiếm đoạt tài sản.





Thông qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản Ngân hàng BIDV mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết là số điện thoại của anh ta để nhận tiền chiếm đoạt được.



Hải và Hưng thường xuyên thuê phòng tại nhà nghỉ để tụ tập sinh hoạt và tiện lợi cho việc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Cả hai đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau và lập trang “Tuyển nhân viên - CTV - Trên toàn quốc”, đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.