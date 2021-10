Nhóm 'tín dụng đen' cho vay 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,4 tỷ đồng

Trước đó, ngày 1-10, Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP.Hội An, Công an phường Cẩm Châu thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh Tùng (21 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng phạm đang thuê trọ tại nhà bà Lê Trần Như Th. (32 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).