Nhóm thanh niên ở Quảng Ngãi đem theo cả bao tải hung khí đi đánh nhau

Ngày 18/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh vừa lập biên bản, bàn giao 2 đối tượng N.Đ.V. (SN 2002, trú tổ 10, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Lái xe) và T.M.T. (SN 2005, trú xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Công nhân) cho Công an TP Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ mang hung khí đi đánh nhau.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21h15 ngày 16/9, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Quảng Ngãi (gồm nhiều lực lượng, trong đó Phòng Cảnh sát Hình sự làm chủ công) phối hợp với trinh sát hình sự, Công an TP Quảng Ngãi tuần tra trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi.