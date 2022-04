Nhóm thanh niên giả danh công an gây ra hàng loạt vụ cướp lãnh án

Theo cáo trạng, tháng 5/2019, Vương, Công, Phát, Thiên, Tuyến và Khang thấy trên các mạng xã hội có nhiều người bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định cướp.

Vương lên mạng Internet thuê làm giấy chứng minh Công an nhân dân (CAND), bảng tên giả mang tên Vương với giá 1,8 triệu đồng và mua trang phục Công an cùng cấp hàm thiếu úy với giá 6.000.000 đồng. Sau đó, Vương đặt mua trên mạng 2 khẩu súng bắn đạn cao su và một số viên đạn với giá 6 triệu đồng, 3 còng số 8 với giá 1.050.000 đồng. Khi người bị hại đem xe gắn máy đến địa điểm do Vương và đồng phạm chọn trước, Vương đưa giấy chứng minh CAND, xưng là Cảnh sát Hình sự thi hành nhiệm vụ và cùng đồng phạm khống chế người bị hại để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.