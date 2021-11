Nhóm "quái xế" 2k dùng cả hung khí chống trả công an

Your browser does not support the audio element.

Hình ảnh nhóm quái xế lạng lách, bốc đầu xe rạng sáng 28/11 (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 29/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 1h ngày 28/11, Công an thành phố Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, có một nhóm thanh, thiếu niên đang điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trên các tuyến đường quanh thành phố Tuyên Quang.