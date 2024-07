Nhóm nữ bị chê flop nhưng vẫn vượt mặt BLACKPINK ở 1 thành tích

Vừa qua, nhóm nữ nhà JYP - TWICE đã tổ chức thành công 2 đêm concert Ready To Be tại SVĐ Nissan ở Kanagawa, Nhật Bản. Theo đó, TWICE chính thức mở khóa SVĐ có sức chứa lớn nhất Nhật Bản, lập kỷ lục là nhóm nữ đầu tiên trong lịch sử Kpop tiến vào Nissan. Ngoài phạm vi Kpop, TWICE còn là nghệ sĩ nữ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại SVĐ trong mơ này.



