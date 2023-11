Nhóm nhạc thay thế BlackPink lao đao

Trong chương trình sống còn do YG Entertainment thực hiện, Ahyeon cũng cho thấy cô là người tự tin, tính cách mạnh mẽ nên luôn nổi bật trong đội hình BABYMONSTER.

Ngày 15/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ahyeon rời nhóm BABYMONSTER với lý do cá nhân. Ngay sau đó, YG Entertainment xác nhận thông tin.



Ahyeon rời nhóm sát ngày ra mắt khiến fan hoang mang

Trong số 7 thành viên, Ahyeon là người nổi tiếng nhất và có lượng fan đông đảo nhất. Bản cover Dangerously do Ahyeon thể hiện từng gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội và hiện đạt 32 triệu lượt xem, cao nhất trong các video cá nhân của từng thành viên. Đây cũng là video có lượt xem cao thứ 3 trên kênh YouTube của BABYMONSTER.

Nếu chỉ xét các bản cover cá nhân của từng thành viên, Pick Up Your Feelings của Haram đang đứng thứ 2. Tuy nhiên, video này chỉ đạt 12 triệu lượt xem, có cách biệt quá lớn so với Ahyeon.

Hiện tin tức Ahyeon rời nhóm đứng thứ 10 trong số những tin tức giải trí được đọc nhiều nhất của cổng thông tin Hàn Quốc Naver. Điều đó cho thấy Ahyeon có sức hút lớn thế nào.

Việc thành viên nổi bật nhất về cả độ nổi tiếng lẫn kỹ năng như Ahyeon rời đi chắc hẳn đã và đang giáng một đòn mạnh vào màn ra mắt của BABYMONSTER. Mất đi nhân tố hút fan, BABYMONSTER khó tránh khỏi giảm nhiệt nếu không có một sản phẩm đủ ấn tượng.

Nhóm nhạc Hàn nhưng số thành viên ngoại quốc đông gấp đôi

Điều quan trọng hơn cả đằng sau sự rời đi của Ahyeon, đó là thành viên người Hàn trong BABYMONSTER đang quá ít. Ngay từ đầu, số thành viên người Hàn trong BABYMONSTER đã ít hơn thành viên ngoại quốc, nhưng không đến mức quá chênh lệch, chỉ bằng một nửa như hiện giờ.

Theo TVReport, vì Ahyeon không thể ra mắt cùng nhóm nên hiện tại BABYMONSTER chỉ có hai thành viên người Hàn Quốc là Haram và Rora. 4 thành viên còn lại đến từ Nhật Bản (Ruka và Asa) và Thái Lan (Pharita và Chiquita).