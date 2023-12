Nhóm nhạc nữ bị chỉ trích vì biểu diễn gợi dục trước học sinh

Bị kêu gọi tẩy chay, HW Entertainment giải thích Hayun chưa chính thức gia nhập nhóm, còn là thực tập sinh và chỉ chính thức hoạt động cùng nhóm khi nữ idol đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, trái ngược với thông báo trên, Hayun nhiều lần biểu diễn khiêu gợi trên sân khấu cùng nhóm. Hayun vừa đủ 18 tuổi vào ngày 18/11.

Sự bất chấp này thổi bùng “làn sóng” giận dữ trong cộng đồng mạng xứ củ sâm. Mọi người phản đối Hayun biểu diễn cùng Girl Crush, lên án hành vi khai thác và tình dục hóa trẻ vị thành niên.

Khi ồn ào dần lắng xuống, Girl Crush một lần nữa gây tranh cãi vào đầu tháng 11 vừa qua. Thông thường, nhóm chỉ tham gia biểu diễn tại các sự kiện dành cho người trưởng thành. Tuy nhiên, ngày 2/11, tài khoản Instagram của Girl Crush đăng video có chú thích: “Phản ứng về màn trình diễn của nhóm nhạc nữ tại lễ hội trường trung học”.