Nhóm nhạc được 'đặt cược' thay thế Blackpink có gì đáng chờ đợi?

Người đẹp Pharita ngày càng nổi bật và được so sánh với Lisa của Blackpink. Cô từng vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment vào năm 2020 với tỉ lệ "chọi" 1226 trên 1.

Pharita dần chinh phục khán giả nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc, thông qua những video được chính YG Entertainment tiết lộ. Huấn luyện viên thanh nhạc của YG cũng khen thành viên sinh năm 2005 là tài năng thiên bẩm.

2 ca khúc cover (hát lại) của Pharita là What other people say và All of me đạt 16 triệu và 10 triệu lượt xem nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Trước khi ký hợp đồng với YG Entertainment, Pharita từng là người mẫu nhí được yêu thích tại Thái Lan. Cô đứng đầu trong cuộc thi Inter Model Thailand và góp mặt trong chương trình Idol Paradise - một cuộc thi tìm kiếm thành viên nhóm nhạc nữ tại Thái Lan.

Pharita cũng thừa nhận, "đàn chị" Lisa là hình mẫu cô hướng đến. Trong các cuộc thảo luận trên nền tảng trực tuyến, nhiều khán giả Hàn Quốc và quốc tế chọn Pharita là gương mặt đại diện hình ảnh của BabyMonster.



Pharita, thành viên người Thái Lan của BabyMonster, được xem là "bản sao" của Lisa trong Blackpink (Ảnh: News).

Thành viên Ah Hyun của BayMonster cũng gây chú ý vì được xem là "bản sao" của Jennie. Nữ thần tượng sinh năm 2007 sở hữu vẻ ngoài khá tương đồng với thành viên nhóm Blackpink và từng khiến cộng đồng mạng chao đảo khi hé lộ những hình ảnh thời chưa là thực tập sinh trên mạng xã hội.

Theo nhận định của giới chuyên môn tại Hàn Quốc, BabyMonster mang những nét đặc trưng của các nhóm nhạc xuất thân từ "nhà" YG Entertainment. Các thành viên của nhóm đều có tài năng, mang "màu sắc" riêng và khả năng hát "sống" xuất sắc.

Với kinh nghiệm tạo ra những nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc trẻ xứ Hàn như Big Bang, 2NE1, Blackpink, YG Entertainment tin tưởng có thể giúp BabyMonster tỏa sáng.