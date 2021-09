Nhóm nhạc đình đám BTS biểu diễn trên sân khấu trực tiếp tại Mỹ

Nhóm đã phải hủy bỏ tour lưu diễn quốc tế quy mô lớn mang tên 'Map of the Soul,' bao gồm 40 buổi hòa nhạc, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới căng thẳng.

Thay vào đó, nhóm đã tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến, trong đó có buổi diễn gần nhất vào tháng 10, thu hút hơn 990.000 người theo dõi từ 191 quốc gia và thu về 50 tỷ won (tương đương 42,4 triệu USD) tiền vé.

Các thành viên BTS đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Vào tuần trước, nhóm đã có mặt tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) với tư cách là đại sứ văn hóa và thế hệ tương lai của Hàn Quốc, hỗ trợ thúc đẩy các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc chống lại các vấn nạn đói nghèo, bất bình đẳng, bất công và biến đổi khí hậu.