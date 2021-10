Nhóm nhạc đàn em BTS hát live như 'tông điếc'

Your browser does not support the video tag.

Netizen đã để lại nhiều bình luận chỉ trích nhóm nhạc đàn em BTS:

- Cứ tưởng mọi người làm quá nhưng nghe thì đúng dở tệ thật.

- Họ đã bị lệch nhịp rất nhiều.

- Làm ơn kết thúc đi, đúng là thảm họa.