Nhóm nhạc của Jang Wonyoung sao chép NewJeans?

Nếu NewJeans có Hype Boy, Ditto và E.P Get Up phá đảo mọi ngóc ngách thì IVE có Love Dive và liên hoàn 3 hit PAK.



Jang Wonyoung còn làm mưa làm gió ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang, là visual tiêu chuẩn của idol nữ gen 4.

Gần đây, trên mạng xã hội Hàn Quốc thường xuyên xuất hiện các topic bàn luận về sự nghiệp của hai nhóm nữ “cạnh tranh" vị thế top 1 gen 4, theo đó, chủ đề “IVE sao chép NewJeans" đang thu về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, bài đăng liệt kê một số hoạt động của có sự trùng hợp như: NewJeans phát hành bài hát cho Coca Cola, IVE tung nhạc cho Pepsi; Danielle lồng tiếng cho Disney, Ahn Yujin cũng lồng tiếng cho Disney.



NewJeans thử nghiệm tung 3 ca khúc chủ đề cho E.P Get Up, bao gồm: New Jeans, Super Shy và Cool With You.



IVE làm tương tự sau vài tháng với album I’ve Mine, 3 bài chủ đề bao gồm Either Way, Off The Record và Baddie.

Đặc biệt, khi NewJeans thử nghiệm tung 3 ca khúc chủ đề cho E.P Get Up (bao gồm: New Jeans, Super Shy, Cool With You) thì IVE cũng làm tương tự sau vài tháng với album I’ve Mine (3 bài chủ đề bao gồm Either Way, Off The Record và Baddie). Cả 2 album này đều làm tốt về nhạc số và doanh thu bán đĩa. Nhiều người chỉ ra Starship đã “học hỏi" cách Min Hee Jin định hướng cho NewJeans để áp dụng với IVE. Kể cả phong cách Y2K IVE theo đuổi trong các đợt comeback gần đây cũng bị cho là “lấy cảm hứng" từ nhóm nữ hàng xóm.



Nhiều người chỉ ra Starship đã “học hỏi" cách Min Hee Jin định hướng cho NewJeans để áp dụng với IVE, nhất là khi nhóm bắt đầu ứng dụng xu hướng Y2K.

Tuy nhiên, những dẫn chứng kể trên gây tranh cãi vì mang tính cảm tính. IVE và NewJeans đều là những cái tên đắt show nhất Kpop gen 4. Không khó hiểu khi các nhãn hàng đều tìm đến. Fan IVE chỉ ra, Jang Wonyoung đã hợp tác với Pepsi từ trước khi NewJeans debut, Starship có SISTAR và Hyorin đã hát nhạc Disney từ thập kỷ trước. Cáo buộc “sao chép” là vô căn cứ.