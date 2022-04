Nhóm nhạc Baby V.O.X tan rã vì bị sỉ nhục là ca sĩ mại dâm

Yoon cho biết anh thậm chí tìm cách gặp mặt Lee Ha Neul vào thời điểm ấy, tuy nhiên, nam rapper luôn tìm cách trốn tránh.

"Baby V.O.X theo đuổi hình tượng quyến rũ. Hiện tại, nhóm nhạc nữ mang phong cách sexy được xem là ngầu. Tuy nhiên, trong quá khứ, một số người nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ", Kim Yong Ho nhận xét. Ông cho rằng nếu luật pháp thời đó cũng bảo vệ phụ nữ như ngày nay, chắc chắn Lee Ha Neul sẽ ngồi tù.

Giám đốc Yoon tiết lộ sau khi sự việc nổ ra, Lee Ha Neul đã gửi lời xin lỗi, nhưng ông không gặp lại nam rapper kể từ đó. Ông cũng nhận được lời xin lỗi từ công ty quản lý của DJ DOC.

"Lúc ấy, các thành viên rất sốc. Khi người khác trông thấy nhóm, họ thốt lên 'Miari V.O.X'. Do vậy, nhóm bị tổn thương rất nhiều. Họ thậm chí không muốn đi ghi hình. Các thành viên khóc sau mỗi buổi biểu diễn. Chúng tôi rất buồn vì phải chứng kiến điều này", Yoon tâm sự.

Năm 2008, Lee Ha Neul lần đầu lên tiếng về vụ việc. Anh nói: "Tôi thừa nhận bản thân sai, nhưng công ty quản lý và giới truyền thông là người khiến cho vấn đề trở nên lớn hơn. Tôi lấy làm tiếc cho Baby V.O.X".

Tuy Ha Neul đã xin lỗi, anh cho biết ý kiến ​​của anh về việc Baby V.O.X sử dụng phần rap của Tupac vẫn không thay đổi.

Tại chương trình, Yoon Deung Ryong cũng chia sẻ về khó khăn nhóm nữ đối mặt khi thành viên Kan Mi Youn vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Moon Hee Jun (H.O.T). Tin tức bị lan truyền tại thời điểm Baby V.O.X quảng bá album thứ ba Come Come Come Baby vào năm 1999.



Baby V.O.X khóc sau mỗi lần biểu diễn vì biệt danh mang tính miệt thị. Ảnh: Naver.

Làn sóng ghét bỏ chống lại nhóm nữ kéo dài trong nhiều năm trời. Nhóm thậm chí gặp phải hành vi mang tính bạo lực, gây tổn thương thể chất. Có một số video ghi lại cảnh những người hâm mộ H.O.T hô vang "hãy cút đi" trong một buổi biểu diễn của Baby V.O.X