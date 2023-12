Nhóm người được tăng mức hưởng Bảo hiểm y tế từ ngày 3/12

- ND: Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ (áp dụng từ ngày 19/10/2023).

Bổ sung một số mã đối tượng trên thẻ BHYT của nhóm do ngân sách Nhà nước đóng như sau:

- AK: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú (mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT).

Quyết định 1697 còn sửa đổi, bổ sung nhiều mã thẻ BHYT khác của nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Theo quy định mới của BHXH Việt Nam, mức hưởng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng được bổ sung, sửa đổi.

Ký hiệu bằng số trên thẻ BHYT Quy định cũ Quy định mới Số 1 : Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT, không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán, chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật; các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE. Không quy định về chi phí vận chuyển; các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE. Số 2: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); chi phí vận chuyển Đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS Bổ sung nhóm đối tượng hưởng có ký hiệu AK, CT Số 3: Được thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở (tương đương 270.000 đồng) Đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN. Bổ sung nhóm đối tượng hưởng có ký hiệu PV, TG, DS, HK Số 4 : Được thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả (có giới hạn tỷ lệ thanh toán); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở Đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD

Bỏ nhóm có ký hiệu CT, PV

Bổ sung nhóm có ký hiệu ND, TH, TV, TD, TU.