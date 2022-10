Nhóm người bắt giữ 'con nợ' rồi xích tay chân, đánh đập suốt 3 ngày

Chiều 18/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” sau khi có hành vi xích tay chân, đánh "con nợ".

Các bị can gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1975, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư), Phạm Văn Hóa (SN 1982, ở xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Lê Minh Dương (SN 1989, trú xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).