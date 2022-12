Nhóm nam LGBTQ+ duy nhất ở Hàn Quốc bị MBC phân biệt đối xử

"Chúng tôi đã nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Văn phòng truyền thông công cộng của đài MBC vì sự hiểu lầm, bao gồm cả những câu trả lời ngắn mà không có lời giải thích chi tiết. Kết quả đã được thay đổi, 'It's OK to be me' được xác nhận phù hợp để phát sóng".

Đến ngày 21/12, giám đốc văn phòng truyền thông đại chúng của đài MBC - Park Gun Sik giải thích thêm: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định rằng không thể phát sóng 'It's OK to be me' vì bài hát có thể kích động tôn giáo, không phải vì đồng tính luyến ái".

Theo ông Park, trong bài hát có chữ My Lord, khiến 4/7 người trong ủy ban kiểm duyệt MBC bỏ phiếu rằng It's OK to be me không nên được phát sóng do khả năng xung đột tôn giáo. Trong quá trình gửi kết quả đến LIONESSES, nhân viên MBC đã gõ thêm "đồng tính luyến ái" mà không giải thích rõ ràng.



Nhóm LIONESSES thường xuyên xuất hiện với mặt nạ