Nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến hàng chục tỷ đồng ra đầu thú

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: VKS

Các bị can gồm: Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi), Hồ Tạ Quang Huy (20 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (19 tuổi), Lê Ngọc Sơn (24 tuổi), Trần Nguyễn Công Thành (23 tuổi) và Bùi Trung Anh (27 tuổi, cùng quê Gia Lai) và Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi, quê Bình Định).