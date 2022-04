Nhóm học sinh, sinh viên công bố quốc tế trên tạp chí Q1

Bài báo có tên: "Demand for Mobile Health in Developing Countries During Covid-19: Vietnamese’s Perspectives from Different Age Groups and Health Conditions” (Tạm dịch: Nhu cầu sử dụng công nghệ y tế trên điện thoại di động ở các quốc gia đang phát triển trong đại dịch Covid-19: Quan điểm từ công dân Việt Nam với đa dạng độ tuổi và tình trạng bệnh lý).

Thực hiện đề tài này là một nhóm gồm 4 bạn trẻ: Trần Anh Khoa - sinh viên năm thứ 3 ĐH New York phân viện Abu Dhabi (NYUAD); Nguyễn Thị Ánh Tuyết - sinh viên năm thứ nhất với học bổng toàn phần tại ĐH Minerva (Mỹ).

Hai thành viên còn lại chưa tốt nghiệp phổ thông: Nguyễn Long Hưng và Đoàn Lê Nam Phương, lớp 12 Sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hàng trên: Anh Khoa - Ánh Tuyết. Hàng dưới: Nam Phương - Long Hưng

Theo Anh Khoa, nội dung nghiên cứu của nhóm hướng đến các mục tiêu: Thứ nhất, tìm hiểu mức độ hiểu biết và quan tâm của người dân để xác định thực trạng về các ứng dụng y tế di động trong xã hội

Thứ hai, nghiên cứu chi tiết các tính năng mà người dùng Việt Nam mong muốn và các yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các ứng dụng này đối với những người thuộc các nhóm tuổi và nhóm thể trạng khác nhau

Cuối cùng, nhóm kiểm tra mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lên quyết định sử dụng các ứng dụng y tế di động.

“Trong quá trình, chúng em cũng tìm ra những kết quả thú vị mà trước đó chúng em chưa nghĩ tới. Ví như thế hệ Gen X rất quan tâm đến chăm sóc sức khỏe nhưng lại không có nhiều kĩ năng sử dụng điện thoại để hỗ trợ họ. Trong khi đó, Gen Z có đủ kĩ năng để sử dụng các ứng dụng y tế nhưng họ lại chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe.