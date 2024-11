Nhóm học sinh cấp 2 dùng gậy bóng chày đánh gãy mũi thiếu niên gây phẫn nộ

Nhóm nam sinh cầm gậy bóng chày vào quán kem trên phố Bùi Viện, đánh liên tiếp vào đầu và mặt thiếu niên mặc áo đen khiến nạn nhân gãy mũi và 4 chiếc răng. Ngày 28/11, Công an Quận 1, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc nhóm học sinh cấp 2 dùng gậy bóng chày tấn công người gây phẫn nộ dư luận. Nhóm học sinh cấp 2 cầm gậy bóng chày đánh người. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thiếu niên mặc đồng phục học sinh tham gia đánh nhau. Trong video, một nam sinh sử dụng gậy bóng chày đánh liên tiếp vào đầu và mặt một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi trên ghế. Nạn nhân bị đánh chảy nhiều máu, gục xuống nền nhà. Chứng kiến sự việc, một thiếu niên khác đi cùng nạn nhân lao vào ẩu đả với nhóm học sinh. Qua điều tra ban đầu, sự việc xảy ra tại một quán kem trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa thiếu niên áo đen và một nữ sinh Trường THCS Chu Văn An. Thiếu niên này đã tát nữ sinh, sau đó cùng bạn đến quán kem để xin lỗi. Tuy nhiên, khi đến nơi, thiếu niên áo đen bị nhóm nam sinh trường Chu Văn An mang theo gậy bóng chày tấn công, đánh hội đồng. Vụ ẩu đả khiến thiếu niên áo đen bị gãy mũi và mất 4 chiếc răng. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, lập hồ sơ và điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Hoàng Thọ