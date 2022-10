Nhóm hacker Trung Quốc tăng hoạt động, nhắm vào Mỹ?

Ông McConkey là một trong nhiều chuyên gia mạng đã tiết lộ các hoạt động của hacker từ Trung Quốc, Iran và các nơi khác tại một hội nghị gần đây có tên LABScon, do công ty bảo mật Mỹ SentinelOne tổ chức ở bang Arizona. Ông Adam Kozy, người đã theo dõi tin tặc Trung Quốc tại FBI từ năm 2011 đến năm 2013, cho khán giả xem bức ảnh về một tòa nhà ở thành phố Phúc Châu của Trung Quốc, nơi hacker tiến hành hoạt động thông tin chống lại các đối thù của Trung Quốc.



Theo ông Kozy, hacker đã nhắm mục tiêu đến Đài Loan (Trung Quốc). Trong các cuộc điều tra về tin tặc nước ngoài, các công tố viên của FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã dựa trên những tiết lộ đó từ các nhà nghiên cứu tư nhân.



Ít nhất một đặc vụ FBI và các quan chức từ Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và Không gian mạng Mỹ đã tham dự hội nghị LABScon. Tại hội nghị, bà Morgan Adamski, giám đốc Trung tâm Hợp tác An ninh mạng của NSA, phát biểu rằng, đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách NSA làm việc với các công ty tư nhân để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước sự nhòm ngó của tin tặc.



Bà Adamski, giám đốc Trung tâm Hợp tác An ninh mạng của NSA, giải thích, do đại dịch, các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp không còn họp trực tiếp trong các căn phòng được bảo mật cao, mà họp trực tuyến. Bà nói rằng, sau khi các nhà thầu quốc phòng Mỹ bắt đầu làm việc online trong thời gian xảy ra đại dịch, tin tặc Trung Quốc đã khai thác phần mềm mạng riêng ảo (VPN) mà các nhà thầu đang sử dụng. Trong số nhà thầu quốc phòng Mỹ bị tin tặc tấn công, có đơn vị đã chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên bang của Mỹ.

Khi được CNN hỏi liệu NSA và các cơ quan liên bang khác chịu trách nhiệm ứng phó các vụ tấn công mạng có thể đuổi bắt được tin tặc Trung Quốc hay không, bà Adamski trả lời rằng, việc đó giống như “bắt cóc bỏ đĩa”. “Bạn đuổi họ đi, nhưng họ sẽ quay lại, đặc biệt nếu bạn là một công ty công nghiệp quốc phòng đang cung cấp thông tin tình báo quân sự quan trọng cho Bộ Quốc phòng”, bà nói.