Nhóm du khách chèo SUP bị lật trên biển Phú Quý, 2 người mất tích

Nhóm 6 người không may bị lật SUP khi đang chèo trên biển Phú Quý khiến 2 nạn nhân mất tích, 4 người được cứu. Tối 26/10, Thiếu tá Trương Thanh Kiên, Phó Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý (Bình Thuận), cho biết, trên vùng biển của xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, xảy ra vụ 6 du khách chèo SUP thì bị sóng cuốn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, nhóm du khách gồm 6 người xuống bãi biển thuộc xã Long Hải để chèo SUP ra biển chơi thì gặp sự cố. Khu vực xảy ra vụ lật SUP (Ảnh: Người dân cung cấp). Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão Trà Mi, vùng biển đảo Phú Quý có sóng lớn. Nhóm du khách sau khi chèo ra biển được một đoạn thì bị sóng đánh lật SUP, cả 6 du khách rơi xuống biển. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương cứu được 4 du khách, đưa vào bờ an toàn, hiện còn 2 du khách mất tích. Ngoài lực lượng địa phương, Công an huyện Phú Quý, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý đã huy động 2 xuồng, 1 cano, 1 tàu cá cùng 12 ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm. Nhóm du khách nói trên đến đảo Phú Quý du lịch và nghỉ tại một khách sạn ở xã Long Hải. Chiều 26/10, nhóm du khách xuống biển chơi, thấy chiếc SUP để trên bãi biển nên rủ nhau chèo ra biển thì gặp sự cố.