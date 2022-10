Nhóm cựu cán bộ trại giam ở Hải Dương tổ chức đánh bạc qua mạng

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị được Viện KSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm người về tội danh "Đánh bạc" theo khoản 2 điều 321 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh hoạ).