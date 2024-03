Nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Dương tham gia hội 'vỡ nợ làm liều'

Ngày 10/3, Công an Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 3 người liên quan vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại huyện Bàu Bàng hôm 3/3.

Theo đó, 2 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng là Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) và Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định).