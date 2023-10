Nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn bàn tính 'hành nghề' lâu dài

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM hiện vẫn đang tập trung đấu tranh với nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ về vụ cướp ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và các tình tiết liên quan.

Như đã thông tin, vụ cướp xảy ra lúc 10h30 sáng 24/10, 2 thanh niên dùng súng xông vào cướp đi hơn 3,8 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân.

22 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, Công an TP.HCM phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh thành đã bắt giữ 2 kẻ gây án Mỹ và Lợi cùng đồng phạm là Tuyền.

Nhân viên bảo vệ ngân hàng bị 2 kẻ cướp dùng súng khống chế. (Ảnh cắt từ clip)

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) nói rõ, nhóm 3 đối tượng quen nhau trên một hội nhóm của mạng xã hội rồi lập nhóm bàn bạc riêng, thống nhất đi cướp ngân hàng, tiệm vàng để giải quyết nợ nần.

Chúng phân công nhiệm vụ cụ thể: Mỹ, Lợi tìm mua súng, trang bị trái nổ giả và trực tiếp gây án; còn Tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ vòng ngoài, giúp chở đồng bọn tẩu thoát sau khi cướp được.

Qua đấu tranh, đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Mỹ khai, cả nhóm ban đầu chọn mục tiêu cướp là một ngân hàng tại Bình Dương nhưng qua quan sát thì xác định không thuận lợi vì ngân hàng ở khu dân cư đông đúc, có nhiều bảo vệ…. nên cả nhóm chọn ngân hàng ở vùng ven TP.HCM.