Nhóm cán bộ ngân hàng biến chất chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

2. Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Hạnh (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Đoàn Việt Hà (SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đều là cựu nhân viên Ngân hàng PVCombank.

Cùng hầu toà là bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là cựu nhân viên GPBank và bị cáo Dương Hồng Đính (SN 1965, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) là cựu nhân viên Ngân hàng TPBank bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, năm 2017, Hạnh mua máy khắc dấu polyme, máy ép plastic với ý định mở doanh nghiệp khắc dấu. Do nhiều lần làm thử hình dấu không sắc nét và thủ tục lập doanh nghiệp phức tạp nên Hạnh từ bỏ ý định trên. Hai năm sau, Hạnh thấy nhiều cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cần các văn bản của ngân hàng như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản… để chứng minh năng lực, nên Hạnh đã làm giả con dấu của một số ngân hàng, mua thêm phôi giấy in có logo của các ngân hàng để làm giả các giấy tờ trên.

Khi được Hạnh trao đổi, Hà, Đính và Việt Anh đồng ý sẽ tìm những người có nhu cầu cần tài liệu trên. Các bị cáo sẽ chuyển thông tin để Hạnh in nội dung tài liệu trên các mẫu giấy có sẵn, giả chữ ký của những người có thẩm quyền... Sau khi bàn bạc, Hạnh, Hà và Việt Anh đã làm giả các tài liệu gồm các xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản của nhiều ngân hàng cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Năm 2019, Nguyễn Hữu Quang là Giám đốc tài chính của ba công ty tư nhân. Do có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính, nhằm kêu gọi đầu tư, Quang đã giao cho nhân viên là Vũ Văn Cương tìm quan hệ để vay tiền nộp vào tài khoản các công ty trên để ngân hàng xác nhận số dư, sao kê tài khoản. Cương đã liên hệ với Việt Anh và nhóm này đã làm giả các tài liệu, thể hiện tài khoản của một số công ty với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vào thời gian trên, do dịch COVID-19 bùng phát nên đối tác nước ngoài không đầu tư vào dự án, do đó Quang chưa sử dụng các tài liệu đó.