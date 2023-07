Nhóm BlackPink về tới Hàn Quốc, vội đăng ảnh 'độc' tại Hà Nội

"Chị cả" Jisoo vẫn luôn giữ năng lượng tích cực và tươi tắn trước truyền thông.

BlackPink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Hiện tại, Blackpink sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang và được xem là biểu tượng thời trang mới của thế giới.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm Blackpink, được bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn này dự kiến có 64 điểm đến trên toàn thế giới và hiện mang về cho công ty quản lý của nhóm khoản doanh thu hơn 163 triệu USD.

Trước khi đến Việt Nam, các thành viên của nhóm đã trình diễn tại Singapore, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Indonesia, Malaysia… Được biết, hai đêm diễn tại Hà Nội vừa qua là hai đêm diễn của cuối cùng của nhóm BlackPink trong chuyến lưu diễn Born Pink tại khu vực châu Á.

Theo Dân Trí