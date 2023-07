Nhóm Blackpink về nước ngay trong đêm sau 2 buổi diễn ‘bùng nổ’ tại Hà Nội

Sau gần 4 tiếng, nhóm chính thức đáp xuống sân bay Nội Bài. Jisoo là thành viên đầu tiên xuất hiện. Theo sau "chị cả Blackpink" là Jennie, Lisa và Rosé.

Trái với dự đoán của người hâm mộ, nhóm không xuất hiện ở cổng đến mà đi lối nội bộ ra xe về khách sạn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ "nháo nhào" tìm khu vực nhóm ra về và tiếc nuối vì không thể chạm mặt, vẫy tay chào các nghệ sĩ.

Rạng sáng 29/7, đoàn xe sang chở nhóm về đến một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm. Người hâm mộ không rời mắt khỏi dàn xe đang tiến vào sảnh khách sạn.

4 thành viên Blackpink từ trái qua phải: Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo. Cả nhóm xuống máy bay, tiến vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh, ngày 28/7 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai buổi biểu diễn vào ngày 29-30/7 của Blackpink tại Hà Nội đều có chung một kịch bản sân khấu, được khen về chất lượng hình ảnh, âm thanh "đã tai, đã mắt".

Nhóm "đốt cháy" sân khấu cùng hơn 60.000 khán giả với hơn 20 bài hát, từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah... đến từng tiết mục solo. Nhờ vậy, người hâm mộ có cơ hội tận hưởng nhiều cung bậc cảm xúc, trải nghiệm khó quên.

Trong suốt hai đêm diễn, 4 cô gái liên tục "chiều lòng" người hâm mộ bằng những màn giao lưu bằng tiếng Việt, đội nón lá, nhảy See tình... Nhóm cũng hé lộ đã được thưởng thức bánh mỳ, phở, đồng thời khen ngợi ẩm thực Việt Nam "rất ngon".