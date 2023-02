Nhờ xem livestream Jungkook (BTS), fan girl thoát nguy cơ bị tấn công

Vào ngày 2/2, Jungkook (BTS) đã tổ chức một buổi livestream thông qua mạng xã hội dành cho người hâm mộ Weverse. Em út BTS cũng tạo một livestream đôi với V trên Instagram, nâng tổng thời lượng phát trực tiếp lên hơn 4 tiếng.



Jungkook trong livestream hôm qua

Hôm qua cũng là ngày phim tài liệu BTS: Yet to Come in Cinemas được phát hành trên các rạp toàn cầu. Vì vậy, một fan của BTS tên là Min Kitty (@MintKitten07) sống tại Đức đang trên đường từ rạp chiếu phim về nhà thì Jungkook vẫn đang livestream.