Nhớ Tết xưa, trân trọng Tết nay

Nhưng có lẽ vui và ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi về Tết là cảm giác được may áo mới. Cho đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, mong đợi và hạnh phúc khi được mẹ dẫn đến nhà cô thợ may ở xóm bên. Cô dùng thước đo tỉ mỉ, rồi tính đếm, ướm vải sẽ may chiếc áo thế nào, đáp cho miếng ren trên ngực ra sao cho thêm xinh. Từ ngày được mẹ dẫn đi may cho tới ngày lấy áo, tôi sống trong cảm giác đợi chờ sung sướng khôn tả.

Áo mới về cũng chưa được mặc ngay, phải đợi đúng sáng mồng một Tết, sau khi cơm nước xong xuôi, mới được diện áo đi chúc Tết. Mặc chiếc áo mới còn thơm mùi vải, vuốt ve, hít hà vui sướng và hãnh diện. Trẻ con ở nông thôn đa phần khó khăn, gần như cả năm mới được may quần áo một lần, còn cứ chia lượt nhau mặc lại quần áo cũ của anh chị em.

Các con bây giờ cuộc sống đủ đầy, chắc khó hình dung nổi niềm vui sướng về một manh quần tấm áo giống như chúng tôi khi xưa. Khi mới lấy áo về, mẹ còn cất sâu trong tủ, ngày nào cũng mở tủ ra ngắm trộm, đợi chờ háo hức.

Tuổi thơ tôi bình yên trôi qua như thế. Những cái Tết giản dị mà đầm ấm. Bây giờ cuộc sống của các con khác nhiều, rất nhiều… Tôi vẫn ao ước chúng được một lần nếm trải những gì tôi đã từng trải qua. Đủ để biết hương vị tuổi thơ ở quê nhà, hiểu những ngày Tết cổ truyền xa xưa của ông bà, bố mẹ. Được một lần hiểu cảm giác thiếu thốn của trẻ em miền quê, cảm giác thèm một manh áo mới… Để biết trân trọng những gì chúng có hôm nay. Và hơn hết để các con biết yêu thương, đùm bọc, sẻ chia cùng nhau. Trân trọng hơn những cái Tết ấm cúng, sung túc, đủ đầy của các con hôm nay.

