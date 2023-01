Nhớ nội, nhớ mâm cơm chay ngày Tết

Một mình nội "làm chủ" hết cả gian bếp nhỏ bé với đôi tay nhịp nhàng và điệu nghệ. Nồi cơm cắm một lát đã chín. Khi chảo chả ram đang chiên xèo xèo cũng là lúc tiếng chày giã nện vào cối để từng hạt đậu phộng nát nhuyễn, nội thoăn thoắt pha một xoong nước chấm ngon béo và sền sệt.

Trên bếp, khi nồi đậu hủ kho nấm sôi sùng sục thì bên cạnh cũng là một chảo xào đang nghi ngút khói. Tay nội đảo lia lịa để rau củ vừa chín tới, giữ được màu xanh mướt và vị giòn.

Và cuối cùng là món canh nhiều màu sắc với sắc trắng của súp lơ, sắc nâu của nấm hương, sắc cam của cà rốt và cả những cọng bún tàu óng ả. Bún tàu vốn dễ chín và bở nhanh, nên phải nấu sau cùng, rồi mới xếp đầy đủ mâm thức ăn dâng lên bàn thờ gia tiên. Cứ lần lượt dĩa cơm, tô canh, đậu kho, dĩa xào, chả ram, nước chấm, rau sống và chén kiệu, được bày biện một cách đẹp mắt.

Trong nén nhang trầm nghi ngút khói và len lỏi đâu đó là mùi thơm phức bốc ra từ những món thuần chay do chính tay nội nấu, mới có thể cảm nhận được hết sự hi sinh to lớn của nội là như thế nào. Nhưng quà nội nhận lấy cho riêng mình là các cô, các chú cùng con cháu trong nhà tề tựu sum họp trong dịp Tết.

Khi nhang đã tàn, nội xin phép ông bà được hạ mâm cơm, rồi mọi người quây quần bên bàn ăn ấm áp.

Nội gắp cho cháu một cuốn chả ram. Mẹ gắp cho con một miếng đậu kho đẫm vị. Chị lấy miếng bánh tráng phơi sương cuốn rau sống cùng với chả ram, tay múc thêm một chén nước chấm, thêm vài miếng kiệu chua ngọt, như làm cho vị ngon tăng thêm bội phần. Vừa ăn mọi người vừa trò chuyện rôm rả, kể lại những điều đã làm được trong năm vừa qua. Đâu đó vang lên tiếng cười nói í ới của những đứa trẻ con chưa hiểu chuyện.