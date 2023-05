Nhờ góp tiền mua điều hòa dùng chung, tôi nhìn rõ bộ mặt thật của bạn gái

Thế nhưng, một ngày rồi hai ngày, tôi không nhắn tin, gọi điện, bạn gái tôi cũng im lặng như thể đã biến mất. Vậy là cô ấy nói chia tay thật, không phải giả vờ tự ái, giả vờ giận dỗi để tôi mềm lòng.

Nhưng vấn đề làm tôi suy nghĩ nhiều không phải là vấn đề chia tay, mà chính là cái điều hòa. Đêm nằm ngủ trong phòng trọ nóng bức chật chội, nghĩ đến bạn gái đang nằm trong điều hòa mát rượi là tôi lại khó chịu.

Rõ ràng, cái điều hòa ấy một nửa tiền là của tôi. Điều hòa mới chỉ mua một tuần mà chúng tôi đã chia tay. Vậy số tiền tôi góp để mua điều hòa bây giờ như thế nào?

Nếu là vì lý do gì mà chia tay thì tôi sẵn sàng cho không, biếu không bạn gái số tiền ấy không hề tính toán. Đằng này, do nàng "bắt cá hai tay", lại đưa người con trai khác về hưởng thụ sự mát mẻ từ cái điều hòa do tôi góp tiền mua về thì không thể chấp nhận được.

Bạn gái tệ bạc chia tay không tiếc. Nhưng tiền của tôi, nhất quyết phải đòi lại.

Có câu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Tôi định sẽ gặp cô ấy, nói rõ ràng chuyện này, hoặc cô ấy trả lại một nửa tiền cho tôi, hoặc là bán điều hòa đi chia đôi tiền.

Thế nhưng, bạn cùng phòng lại cản tôi, nói rằng làm thằng đàn ông không nên hành xử "cạn tàu ráo máng" như thế. Nhờ cái điều hòa mà tôi sớm nhìn ra chân tướng của bạn gái, cái giá ấy cũng rất xứng đáng.

Tôi vốn nghĩ, việc gì ra việc đó. Nhưng bạn cùng phòng của tôi nói không phải không có lý.

Tôi có nên đòi bạn gái trả lại tiền, hay coi như đó là "học phí" cho bài học yêu đầu tiên trong đời?

Theo Dân Trí