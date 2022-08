Nhờ con gái vay tiền trả nợ không được, người cha phóng hoả đốt nhà

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Lương Bá Tuấn.