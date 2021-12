NHNN: Kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản, chứng khoán, BOT

Theo đó, khuyến khích các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay; điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với tìn hình thị trường trong và ngoài nước; Chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, kiểm soát và xử lý nợ xấu; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất; Triển khai đề án tái cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt; Thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động ngân hàng và đảm baoar an ninh, an troàn trong hoạt động thanh toán.

Ngân Giang