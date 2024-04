NHNN dồn dập đưa ra giải pháp: Giá vàng, tỷ giá USD/VND sớm hạ nhiệt?

Kể từ đầu tháng 4, với các biện pháp của NHNN, lãi qua đêm đã lên mức 4-5%/năm, gần bằng so với Mỹ. Điều này làm giảm áp lực lên tỷ giá.

Đồng yen Nhật hôm 16/4 xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD, sau đó còn bị bán khống mạnh trên thị trường quốc tế. Sau khi phá vỡ ngưỡng 150 yen đổi 1 USD hồi giữa tháng 3, tới 19/4, tỷ giá USD/yen đã là 154,54.

Mặc dù đồng yen liên tục lập đáy mới nhưng Nhật vẫn chưa can thiệp. Đó là bởi sự suy yếu của đồng yen do một số yếu tố cơ bản, bao gồm lãi suất tăng ở Mỹ. Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) có thể can thiệp, nhưng nhưng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật có thể khiến đồng yen trượt giá trở lại.

Với Việt Nam, với hoạt động bơm hút song song và lãi qua đêm đã lên mức 4,95%/năm (hôm 19/4), tình hình tỷ giá USD/VND khả quan hơn cho dù còn rất nhiều yếu tố tác động khác.

Trong tháng 3, BOJ đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm nhưng chưa xoay chuyển được tình thế. Tại Việt Nam, NHNN chưa phải tăng lãi suất điều hành.

Các đồng tiền chủ chốt như euro, bảng Anh cũng chịu áp lực rất lớn do Mỹ chưa hạ lãi suất và đồng USD rất mạnh. Chỉ số DXY tăng 6,3% so với đáy tháng 7 năm ngoái. Một số nước đã tính tới giải pháp phải hạ lãi suất trước Mỹ và có thể phải chấp nhận mục tiêu lạm phát ở mức cao hơn.

Tại Việt Nam, giá vàng lên cao và chênh với thế giới quá nhiều cũng gây áp lực lên các nhà quản lý. Theo kế hoạch, NHNN bắt đầu đấu thầu bán vàng ra từ 22/4. Có thể, NHNN sẽ phải chi USD để nhập thêm vàng vì dự trữ vàng khá thấp, ước tính chỉ khoảng 10 tấn.

Không chỉ Việt Nam mà ngân hàng trung ương nhiều nước đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch giảm lãi suất khoảng 3 lần trong năm nay, nhưng tín hiệu trì hoãn ngày càng lớn. Khả năng phải tới tháng 9 mới bắt đầu cắt giảm.

Quan điểm chính sách của NHNN gần đây khá rõ ràng, điều hành theo hướng linh hoạt, không cố định tỷ giá, lên xuống phù hợp với tình hình và tránh những tác động mạnh của thế giới. Đây cũng là điều hợp lý, bởi các mệnh lệnh phi thị trường thường khó hiệu quả khi khả năng can thiệp của NHNN có giới hạn.

Mặc dù áp lực tỷ giá là rất lớn, nhưng với việc NHNN bắt đầu bán USD can thiệp và lãi suất qua đêm lên gần với mức của Mỹ, khả năng kiểm soát tỷ giá USD/VND đã tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo đại diện một công ty chứng khoán, dòng vốn FDI và xuất khẩu của Việt Nam vẫn khá tích cực. Dòng tiền USD vào Việt Nam sẽ dồi dào trong khoảng tháng 5-6, do vậy cũng thêm dư địa để kiểm soát tỷ giá.