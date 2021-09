Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của dàn idol SM: Chỉ riêng EXO đã có đến 7 thành viên từng tham gia đóng phim tại Hàn Quốc

Bên ngoài thế giới thần tượng,D.O. toát ra một khí chất hoàn toàn khác trong vai trò diễn viên. Anh đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh đình đám như "My Annoying Brother" và "Along with the Gods". Ngoài ra, gia tài phim truyền hình của anh cũng đồ sộ không kém với các tác phẩm nổi tiếng "It's Okay, That's Love", "Hello Monster" hay "100 Days My Prince". Khả năng hóa thân đa dạng của D.O. đã giúp anh trở thành một trong số ít những thần tượng thực sự được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về diễn xuất.

Những tác phẩm phim ảnh/kịch/nhạc kịch của một số idol khác xuất thân từ SM:

Super Junior - Ryeowook (Nhạc kịch: "High School Musical", "Goddess is Watching", "Sonata of the Flame")

Super Junior - Sungmin (Nhạc kịch: "Jack the Ripper", "The Three Musketeers", "Boys Over Flowers")

Super Junior - Yesung ("Awl", "Voice")

Super Junior - Kyuhyun (Nhạc kịch: "The Three Musketeers", "Catch Me If You Can," "Moon Embracing The Sun", "Frankenstein")

SNSD - Yuri ("Fashion King", "Defendant", "Jang Geum, Oh My Grandma", "Bossam: Steal The Fate")

SNSD - Sooyoung ("So I Married the Anti-Fan" (bản Hàn), "Squad 38", "Tell Me What You Saw", "Run On")

SHINee - Onew ("Descendants of the Sun"; Nhạc kịch: "Rock of Ages", "Return: The Promise of the Day", "Midnight Sun")

SHINee - Key ("Drinking Solo", "The Guardian")

f(x) - Krystal ("The Heirs", "Prison Playbook", "The Bride of The Water God", "The Player", "Search", "Police University")