Nhìn lại hiệu quả áp dụng Luật Cảnh sát Biển Việt Nam từ đầu năm 2021

Từ thời điểm được ban hành, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển của lực lượng chuyên trách.

Theo thống kê của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử phạt 37 tàu thuyền với tổng số tiền xử phạt hơn 48,7 triệu đồng; tích cực đẩy mạnh việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; đã tuyên truyền, kiểm tra 33 tàu cá Việt Nam, xử phạt 5 tàu với số tiền trên 6 triệu đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 74 vụ với 77 lượt tàu trong nước, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ với 72 lượt tàu, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu gần 1,5 triệu lít dầu DO, bán phát mãi tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Tàu Cảnh sát biển 8001

Riêng trong tháng 6 thực hiện Tháng hành động cao điểm về phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 3 tàu vận chuyển trái phép với khoảng 200 nghìn lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng Cảnh sát biển nhận định từ các vụ việc trên có thể thấy hầu hết các đối tượng khi vận chuyển hàng hóa thường không mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng tìm đủ mọi cách để đối phó như hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn hoặc chuẩn bị sẵn lời khai, hồ sơ tài liệu của lô hàng để hợp thức hóa lô hàng.

Đáng nói, nhiều đối tượng tội phạm tinh vi đã lợi dụng sự phát triển khoa học kỹ thuật để lắp đặt những thiết bị hiện đại trên tàu để xác định phương tiện của lực lượng chức năng đến khu vực giao nhận hàng.

Trước những phức tạp đó, Cảnh sát biển Việt Nam đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các vùng biển trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phối hợp có hiệu quả với lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển.

Cảnh sát biển chống buôn lậu trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật, đặc biệt là quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho ngư dân để ngư dân không tham gia, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Bằng việc tuyên truyền, gắn bó với việc ra khơi bám biển của ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã giúp người dân thêm hiểu biết về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển đảo, sẵn sàng chung sức, chung lòng cùng với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Dù tình hình dịch COVID-19 và thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng thời gian tới lực lượng Cảnh sát biển sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe các đối tượng khác” - Thiếu tướng Trần Văn Nam cho biết.