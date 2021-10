Nhìn lại 15 màn trình diễn có lượt view cao nhất tại 'Girls Planet 999': Nhạc BLACKPINK cứ cover bài nào là lại gây 'sốt xình xịch' bài đó

8. "How You Like That" (bản gốc của BLACKPINK)

Nhóm trình diễn: Thẩm Tiểu Đình, Choi Yu Jin, Lee Yeon Gyung, Hạ Nghiên, Inaba Vivien, Seo Young Eun, Kawaguchi Yurina, Thái Băng, May

Phát hành ngày 20 tháng 8 cho nhiệm vụ Connect Mission, bản cover "How You Like That" của Team 1 hiện đã ghi nhận 7,83 triệu lượt xem trên YouTube, cùng với đó là 243.700 lượt like!

7. "Pretty U" (bản gốc của SEVENTEEN)

Nhóm trình diễn: Guinn Myah, Kim Yeeun, Lưu Thi Kì, Ikema Ruan, Dương Tử Cách, Kamimoto Kotone, Lee Yunji, Cổ Dật Châu, Murakami Yume

Phát hành ngày 27 tháng 8 cho nhiệm vụ Connect Mission, bản cover "Pretty U" hiện đã ghi nhận 8,01 triệu lượt xem trên YouTube, cùng với đó là 232.600 lượt like!

6. "Yes or Yes" (bản gốc của TWICE)

Nhóm trình diễn: Huh Jiwon, Kim Hyerim, Mã Ngọc Linh, Okuma Sumomo, Gia Nghi, Yamauchi Moana, Kim Chaehyun, Kuwahara Ayana, Lý Y Mạn

Phát hành ngày 20 tháng 8 cho nhiệm vụ Connect Mission, bản cover "Yes or Yes" của Team 1 hiện đã ghi nhận 8,47 triệu lượt xem trên YouTube, cùng với đó là 289.600 lượt like!

5. "Fiesta" (bản gốc của IZ*ONE)

Nhóm trình diễn: Choi Yeyoung, Trần Hân Uy, Kubo Reina, Kang Yeseo, Sakamoto Mashiro, Hoàng Tinh Kiều, Lee Sunwoo, Phan Dĩnh Chi, Hiyajo Nagomi