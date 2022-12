Nhịn hắt hơi có thể khiến bạn đột tử

Hắt hơi nên để tự nhiên, bạn không cần cố gắng nhịn vì nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người sợ ảnh hưởng tới người xung quanh nên bịt miệng khi hắt hơi. Điều này rất nguy hiểm.

Hắt hơi là biểu hiện có tác nhân xâm nhập có thể gây viêm cơ quan hô hấp trên, khi bạn nhịn hắt hơi thì chất nhầy chứa đầy vi rút hoặc vi khuẩn do bạn bị cảm lạnh có thể di chuyển từ mũi qua vòi nhĩ và vào tai của bạn, có thể dẫn đến viêm tai giữa.

PGS An cho biết bà chưa gặp trường hợp nào bị điếc do bịt miệng khi hắt hơi nhưng trong y văn đã ghi nhận có trường hợp điếc đột ngột do bịt miệng hắt hơi.