Nhìn đống thuốc bổ đặt trên bàn, tôi ngao ngán thở dài còn chồng vò đầu bứt tóc trong khổ sở

Cưới nhau 8 năm rồi và tôi luôn giữ một bí mật của chồng mà không bao giờ dám tiết lộ cho ai biết, kể cả người nhà. Đó là chuyện chồng tôi bị vô sinh. Anh ấy là con trai độc nhất nên bố mẹ chồng tôi rất mong có cháu bế. Thời gian đầu, chúng tôi sinh hoạt vợ chồng đều đặn mà vẫn không có tin vui. Tôi cứ nghĩ do bản thân bị stress vì áp lực công việc nên khó thụ thai và đã xin sếp giảm tải lượng công việc hiện có. Tôi còn chú trọng việc ăn uống, giữ sức khỏe nhưng vẫn không có kết quả tốt đẹp.

2 năm trôi qua, tôi luôn trăn trở lý do mình không thể mang thai. Nhất là khi đối diện với sự trách móc, khó chịu từ bố mẹ chồng, tôi lại càng áy náy hơn. Cuối cùng, tôi khuyên chồng đi khám. Kết quả, sức khỏe sinh sản của tôi bình thường, chỉ có chồng tôi là gặp vấn đề. Khi đọc kết quả mình bị vô sinh, chồng tôi suy sụp tinh thần, anh thất thần, không thiết ăn uống và còn có ý định ly hôn. Tôi khuyên can, an ủi và động viên anh, cũng hứa sẽ giữ kín bí mật này. Bởi tôi biết, nếu bố mẹ chồng mà biết được, chắc chắn họ sẽ bị sốc nặng.