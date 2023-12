Nhiều vụ cháy chợ do thắp hương thờ cúng

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trong các vụ cháy chợ kể trên có đến 80% tổng số vụ cháy xảy ra vào ban đêm và ngoài giờ hoạt động của chợ, trên 70% vụ cháy chợ do sự cố hệ thống điện, sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không bảo đảm an toàn PCCC và do sử dụng lửa trần, thắp hương thờ cúng.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp tăng cường công tác an toàn PCCC đối với chợ như tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, phát động phong trào toàn dân PCCC.