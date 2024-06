Nhiều tuyến phố ở TP Hà Giang chìm trong "biển nước" do nước sông dâng cao

"Nhiều tuyến phố nước ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển. Nguyên nhân là do những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, nước đổ dồn từ các huyện về sông Lô gây ngập, chứ không phải mưa to làm ùn đọng trong thành phố", vị đại diện nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ trong hai ngày qua là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ (Ảnh: Tour Mạnh).

Từ đêm 9/6 đến sáng 10/6, rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần nhưng đới gió đông nam tiếp tục mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Do đó, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết ngày 10/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.