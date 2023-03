Nhiều trường hợp dùng hộ chiếu, thị thực giả để nhập cảnh

Trong giai đoạn phòng chống Covid-19, đối với người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, thăm thân nhân bị mắc kẹt, chưa thể về nước do các nước tạm đóng cửa biên giới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp, chủ trương, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Mẫu hộ chiếu gắn chip được Bộ Công an cấp cho công dân từ ngày 1/3 (Ảnh: Trọng Phú).

Thống kê cho thấy, từ năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã xét duyệt, kiểm tra nhân sự nhập cảnh cho trên 8,8 triệu người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; cấp trên 775.000 thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, trên 854.000 thị thực, 371.000 giấy miễn thị thực; 165.000 thẻ tạm trú và gia hạn tạm trú cho hơn 567.000 trường hợp…

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Bộ Công an gửi tới Bộ Tư pháp.

Bộ Công an khẳng định, công tác xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh vừa nhanh chóng, kịp thời, vừa bảo đảm chặt chẽ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị, quốc tế lớn của đất nước.

"Thông qua công tác xét duyệt, kiểm tra nhân sự, các cơ quan chức năng đã phát hiện và từ chối duyệt nhập cảnh hàng trăm đối tượng thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh, trong đó có nhiều đối tượng là thành viên của các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức khủng bố ở nước ngoài", báo cáo của Bộ Công an cho hay.

Ngoài ra, chính sách cấp thị thực điện tử đã được luật hóa, có hiệu lực từ 1/7/2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến ngày 15/3/2022 mới chính thức thực hiện. Từ đó tới nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cấp trên 700.000 thị thực điện tử cho người nước ngoài; số lượng người nước ngoài được cấp thị thực điện tử tăng nhanh so với thời điểm trước dịch Covid-19.