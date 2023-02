Nhiều trẻ tử vong khi rơi vào bể cá Koi, chuyên gia đưa ra cảnh báo

Theo vị lãnh đạo, các đơn vị PCCC cần tham mưu cho UBND quận, huyện chỉ đạo các trường học tăng cường cho trẻ học thêm về các kỹ năng sống như: Học bơi, dạy cho trẻ về cách sơ, cấp cứu khi có người bị đuối nước.

Chuyên gia khuyến cáo các chủ cơ sở nên xây dựng bể cá Koi có độ sâu từ 50-60cm và phải có rào chắn xung quanh (Ảnh: Zions).

Cần tăng cường các buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, về việc phòng tránh những nơi nguy hiểm mà trẻ dễ tới, dễ bị đuối nước...

Đề nghị với các công an quận, huyện... chỉ đạo xuống tận cơ sở, cho cán bộ xuống từng hộ dân thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn khi xây dựng các bể cá, hồ cá tại nhà và khu vực kinh doanh... phải đảm bảo an toàn như việc lắp đặt camera cảnh báo, hàng rào chắn xung quanh bể cá, hồ cá...

Theo vị lãnh đạo, tại các cơ sở có xây dựng hồ cá trên địa bàn quận Tây Hồ, đơn vị cũng yêu cầu họ lắp đặt hệ thống hàng rào, lan can ít nhất phải bằng sắt hoặc bê tông có chiều cao đảm bảo, để tránh việc trẻ trèo qua, xuống nghịch dẫn tới nguy hiểm.