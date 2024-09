Nhiều trang giả mạo MTTQ Việt Nam để huy động tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Hiện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website, trang thông tin giả mạo, lấy danh nghĩa là MTTQ Việt Nam huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa cảnh báo, thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website, trang thông tin lấy danh nghĩa là MTTQ Việt Nam để huy động, kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do bão số 3. Điển hình như trang thông tin có tên "Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". Đến nay đã có nhiều tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền ủng hộ về các trang mạng không chính thức này. Nhiều trang thông tin giả mạo, lấy danh nghĩa là MTTQ Việt Nam huy động tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: "Đây là những website không chính thức của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Vì vậy, số tiền ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chuyển đến các website sẽ không được kiểm soát và không được sử dụng đúng mục đích". Trước những hiện tượng website và fanpage không chính thức huy động nguồn lực ủng hộ giả mạo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước khi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cần trực tiếp liên hệ với Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh/thành trên cả nước để tìm hiểu thông tin, số tài khoản chuyển khoản. Chiều 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tính đến 17h ngày 12/9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng. Tất cả thông tin ủng hộ được cập nhật và công bố trên Fanpage của MTTQ Việt Nam gồm 12.028 trang sao kê thông tin chi tiết về số tiền ủng hộ của từng tổ chức, cá nhân. Số tiền này đã được Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thống nhất hỗ trợ đợt 1 cho 20 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra với tổng số tiền là 380 tỷ đồng. Cụ thể, mức 1 gồm 8 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, mỗi tỉnh 30 tỷ đồng. Mức 2 gồm 8 tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, mỗi tỉnh 15 tỷ đồng. Mức 3 gồm 4 tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng. Hiện Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyển tiền ủng hộ theo những số tài khoản sau: I. TÀI KHOẢN VND TẠI KHO BẠC: Tên Tài khoản: Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số Tài khoản: 3713.0.1058784.00000 Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1058784 Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước II. TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG: 1. TÀI KHOẢN VND TẠI VIETINBANK 1.1. Tài khoản VND Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương Số tài khoản: CT1111 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội 1.2. Tài khoản USD Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương Số tài khoản: 110630051111 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội 2. TÀI KHOẢN TẠI VIETCOMBANK 2.1. Tài khoản VND Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương Số Tài khoản: 0011.00.1932418 Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 2.2. Tài khoản USD Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8 Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. SW Code: BFTVVNVX 3. TÀI KHOẢN TẠI BIDV 3.1 Tài khoản VND Tên Tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Số Tài khoản: 1200979797 Tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. III. TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT: Phòng Kế hoạch-Tài chính (phòng 109, phòng 111) Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số 46 Tràng Thi – Hà Nội.