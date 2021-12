Nhiều tồn tại của Đà Nẵng chưa được khắc phục triệt để do vượt thẩm quyền

Your browser does not support the audio element.

Đại dịch gây ra những hậu quả nghiêm trọng

Sáng 15/12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, đời sống, việc làm, học tập của người dân thành phố.

Đại dịch cũng tác động tiêu cực đến kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, nguồn lực phục vụ cho phát triển bị giảm sút mạnh.