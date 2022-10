Nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.