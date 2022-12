Nhiều tỉnh miền Trung mưa to, miền Bắc trời hửng nắng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 13-16 độ C, vùng núi phía Bắc 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.