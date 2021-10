Nhiều thí sinh 'Cuộc thi ảnh online Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2021' đẹp sắc sảo và có chiều cao ấn tượng

Thí sinh Kim Thị Chanh Đa Ni đến từ Trà Vinh, sinh năm 2001. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang là sinh viên ngành hướng dẫn viên của Trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn. Chia sẻ lý do tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2021 , Đa Ni mong muốn thông qua cuộc thi sẽ truyền bá văn hóa và lan tỏa tình yêu dân tộc, nét đẹp về văn hóa và con người Khmer “tôi mong muốn có thể thực hiện sứ mệnh khi trở thành một Hoa hậu hoàn vũ đó là mục tiêu tôi muốn hướng tới, và cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm nay là cơ hội để tôi thể hiện hết mình”. Kim Thị Chanh Đa Ni cao 1m74, số đo hình thể: 77-61-88.

Đến từ Thủ đô Hà Nội, thí sinh Trần Vũ Hương Trà sinh năm 1998, số đo hình thể: 88-59-95, chiều cao 1m74. Hương Trà luôn trăn trở, boăn khoăn về câu hỏi của chính mình: “bản thân phụ nữ chúng ta đang ở vị trí nào?”, và có mặt tại Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2021 là câu trả lời của tôi “đầy dũng cảm, tự tin và bản lĩnh”. Tham gia cuộc thi, cô muốn truyền thông điệp về sự nữ quyền, phụ nữ phải chiến đấu, đứng lên để có một chỗ đứng ngoài xã hội. "Những cô gái với ước mơ sẽ trở thành những người phụ nữ có tầm nhìn", những người phụ nữ - hãy bước ra ngoài phòng bếp để đứng ở vị trí mà mình xứng đáng thuộc về! Yes, All Vinawomen can!".

Thí sinh Lê Thị Diệu Âm, đến từ xứ dừa Bến Tre. Chỉ mới 18 tuổi, nhưng Diệu Âm đã sở hữu chiều cao khủng: 1m81 cùng số đo hình thể ấn tượng: 94-64-96. Diệu Âm chia sẻ mình là cô gái có cá tính khá mạnh mẽ, dám mơ ước và dám thực hiện. Với cô “Chỉ sống thôi là chưa là chưa đủ, mà phải sống có ánh sáng có tự do có hương hoa ngào ngạt. Cuộc sống này sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như bạn không có ước mơ và lại càng tồi tệ hơn khi có ước mơ lại không dám thực hiện. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần trong đời nên hãy sống hết mình. Chỉ cần kiên trì tất cả đều có thể”. Thông qua cuộc thi, Diệu Âm mong muốn truyền năng lượng tích cực cho mọi người, hãy cứ sống là chính mình và thực hiện ước mơ của mình.

Đến từ miền trung, tỉnh Quảng Ngãi là thí sinh Tô Mai Thùy Dương, sinh năm 1996. Tham gia cuộc thi, Thùy Dương tự hào vì đã đã vượt qua rào cản và giới hạn của bản thân, để một lần nữa được sống và hết mình với những đam mê. Cô chân thành: “Tôi còn rất nhiều khuyết điểm, chính vì thế tôi đến đây để thể hiện những ưu điểm, sự tích cực và cá tính của chính tôi. Tôi mong rằng với sự thể hiện của mình, thay vì khuyết điểm, mọi người sẽ nhớ đến tôi như một chiến binh thực thụ, máu lửa, tự tin và khác biệt”. Thùy Dương cao 1m71, số đo hình thể: 86-62-92.