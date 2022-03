Nhiều thanh niên bị 'nữ quái' lừa tiền tỷ, vỡ mộng làm thuyền viên

Hôm nay (10/3), TAND TP Hà Nội xử phạt Trần Thị Nữ (SN 1973, ở Thái Bình) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, Công ty CP Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty thành lập cơ sở đào tạo xuất khẩu lao động do Trần Thị Nữ phụ trách.



Cơ sở này có nhiệm vụ chuyên đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hướng dẫn họ hoàn thiện các thủ tục trước khi bay. Ngoài tiền học phí, cơ sở này không được thu tiền của người lao động.

Bị cáo tại tòa

Cáo buộc cho rằng, Nữ đã lợi dụng chức vụ được giao, đưa thông tin gian dối về việc bị cáo có mối quan hệ với người làm ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có thể giúp xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với chi phí 14.500 USD/người.



Nữ cam kết trong thời gian 2 tháng, các lao động sẽ xuất khẩu.



Từ tháng 4-10/2018, Nữ đã nhận tiền của 9 người nhưng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.



Theo cáo buộc, năm 2016, Nữ giới thiệu cho anh C. (SN 1992, ở Hà Tĩnh) đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Cuối năm 2017, anh này về nước và nhờ mẹ là bà Tô Thị Quần (SN 1963) đến gặp Nữ nhận lại tiền đặt cọc.



Gặp bà Quần, Nữ nói có người quen ở Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc làm thuyền viên với chi phí 14.500 USD/ người, cam kết trong 2 tháng sẽ được xuất khẩu.



Nữ thỏa thuận với bà Quần, nếu bà giới thiệu người lao động cho Nữ, bị cáo sẽ giảm chi phí cho con trai bà. Do tin tưởng, bà Quần đã nộp hồ sơ và tiền cho “nữ quái” để lo thủ tục cho anh C. xuất khẩu lao động.



Cơ quan điều tra cho rằng, bà Tô Thị Quần đã giới thiệu 4 người quen đến gặp để nộp hồ sơ và tiền cho Nữ. Xác định bà Quần không bàn bạc, hưởng lợi từ việc giới thiệu nên CQĐT không xử lý trách nhiệm đối với bà này.



Trong số các nạn nhân của Nữ còn có anh Trần Đình C. (SN 1997, ở Hà Tĩnh). Anh này đã đưa cho bị cáo gần 330 triệu đồng để được làm thuyền viên tại Hàn Quốc và bị lừa.



Quá trình điều tra, công an còn nhận được đơn của ông Nguyễn Văn L. (SN 1960, ở Hà Nội) trình báo việc cho Nữ vay 2,5 tỷ đồng nhưng bị “xù nợ”. Theo CQĐT, đây là khoản vay mượn dân sự nên không đề cập xử lý.